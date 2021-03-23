بعد نقله المستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية لنجل أحمد منيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بدأت حالة "فتحي منيب" نجل الفنان الراحل أحمد منيب، في التحسن بعد نقله مساء أمس إلى مستشفى المعلمين، إثر معاناته من أزمة صحية.

خالد منيب "نجل احمد منيب" في تصريح خاص لموقع"الخليج 365"، قال :"الحمد لله تحسنت حالة أخي فتحي الصحية، بعد نقله إلى المستشفى بسبب ارتفاع ضغط الدم، و اشتباه إصابته بالجلطة".

وأضاف:"من المقرر تواجد أخي في المستشفى، للخضوع للفحص الطبي والعلاج".

فتحي منيب أسس مؤخرا فرقة"منيب التراثية"، التي تقدم أغاني والده بالنوبية بالزي والإيقاعات والرقصات الشعبية، وشاركت مؤخرا في الحفل الذي أقيم في ساقية الصاوي، بمناسبة ذكرى رحيل الملحن أحمد منيب.