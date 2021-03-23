هل حُلق شعر سعاد حسني بالموس قبل وفاتها؟ .. شقيقتها تُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

على الرغم من مرور 20 عامًا على رحيل السندريلا سعاد حسني، إلا أن الشائعات التي ترافق لغز وفاتها مازالت مستمرة، وأبرز هذه الشائعات هي حلاقة شعرها بالموس قبل وفاتها.

وفي الساعات القليلة الماضية، تحدث الكثيرون عن اكتشاف أسرة الفنانة الراحلة لفقدانها شعرها أثنا الغُسل، ومن جانبه تواصل "الخليج 365"، مع جنجاه عبدالمنعم الأخت غير الشقيقة للفنانة سعاد حسني للرد على هذه الشائعة، وقالت إن هذه المعلومة عارية تمامًا من الصحة: "اللي قال الكلام ده وروج له أحد الكُتاب، والكلام ده تخريف وكذب".

وأضافت شقيقة السندريلا: "الإشاعة دي طلعت زي إشاعات كتير قبل وصول جثمان سعاد لمصر، بهدف إخافتنا من تغسيل جثمانها، مضيفة: "سعاد شعرها كان طويل جدًا واصل لنص ضهرها، وكان طبيعي مش مصبوغ حتى لونه كان أسود في أبيض، واكشتفنا في الغُسل إن عندها كسر في الجمجمة، وحسبي الله ونعم الوكيل".