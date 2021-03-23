رانيا محمود ياسين تروج لمسلسل "الطاووس": إن شاء الله نجاح كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة لها من كواليس مسلسل "الطاووس"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وعلقت "رانيا"، على الصورة عبر حسابها بـ"إنستجرام"، قائلة: "مسلسل الطاووس، انتظرونا في رمضان بإذن الله ان شاء الله نجاح كبير بفضله وكرمه".

مسلسل"الطاووس" بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، فرح الزاهد، وسيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.