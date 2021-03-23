فن ومشاهير

رانيا محمود ياسين تروج لمسلسل "الطاووس": إن شاء الله نجاح كبير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة لها من كواليس مسلسل "الطاووس"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وعلقت "رانيا"، على الصورة عبر حسابها بـ"إنستجرام"، قائلة: "مسلسل الطاووس، انتظرونا في رمضان بإذن الله ان شاء الله نجاح كبير بفضله وكرمه".
مسلسل"الطاووس" بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، فرح الزاهد، وسيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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