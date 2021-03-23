"الاختيار" و"موسى" و"هجمة مرتدة".. قائمة مسلسلات ART في رمضان 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

استكملت قنوات ART استعداداتها النهائية لشهر رمضان، حيث اختارت ٨ مسلسلات من إنتاجات الدراما العربية والشامية للعام 2021، للعرض على شاشاتها في الشهر المبارك.

وقالت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، إن قنوات ART حريصة منذ بدايتها على تقديم أقوى وأحدث الأعمال التي تضيف قيمة فنية وجمالية لحياتنا ومجتمعاتنا، مع مراعاة التنوع لإرضاء كافة أذواق الأسرة المصرية والعربية.

وأكدت "أبو السعود" أن art تعاقدت على عرض مسلسلات:

"نجيب زاهي زركش"

المسلسل بطولة النجوم يحيى الفخراني وأنوشكا، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني

"الاختيار 2- رجال الظل"

المسلسل بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي

"موسى"

المسلسل بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة

"هجمة مرتدة"

المسلسل بطولة أحمد عز وهند صبري، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.

"اللي مالوش كبير"

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

"المداح"

المسلسل بطولة حمادة هلال وأحمد بدير ونسرين طافش، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

وأشارت "أبو السعود" إلى تعاقد art على عرض أهم أعمال الدراما السورية واللبنانية هذا العام من خلال مسلسلي:

"٢٠٢٠"

العمل اللبناني بطولة نادين نجيم وقصي خولي ورامي عياش، تأليف نادين جابر وإخراج فيليب أسمر.

"حارة القبة"

العمل بطولة عباس النوري، سلافة معمار، خالد القيش، نادين تحسين بك، تأليف أسامة كوكش وإخراج رشا شربتجي.