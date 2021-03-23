داليا البحيري: عادل إمام "نمبر وان" الحقيقي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وصفت الفنانة داليا البحيري، النجم الكبير عادل إمام، بأنه "نمبر وان الحقيقي"، مشدّدة على أنه "زعيم الفن".

وقالت داليا، في مقطع فيديو من ندوة حضرتها مؤخرا وتداوله رواد موقع "إنستجرام": "عادل إمام زعيم الفن المصري، وهو ده نمبر وان الحقيقي من غير ما يقول أنا نمبر وان".

أضافت: "الزعيم كبير المقام والقيمة والقامة، أنا فخورة إن عندنا فنان زي أستاذ عادل إمام".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا البحيري مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام عام 2020، بمشاركة النجوم: دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي وغيرهم، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.