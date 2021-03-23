بيع أكبر لوحة قماشية في التاريخ بـ 62 مليون دولار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 مارس 2021 04:13 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - مارس - 2021 1:57 مساءً

خلال مزاد علني في دبي، بيعت أكبر لوحة فنية قماشية بمبلغ يقدر بـ 62 مليون دولار، لتصبح بذلك ثاني أغلى لوحة في العالم لفنان تشكيلي لا يزال على قيد الحياة.

واشترى تلك اللوحة رجل أعمال فرنسي مقيم في دبي يدعى، أندريه عبدون، ويعمل في مجالات العملات المشفرة.

وكانت تلك لوحة “رحلة إلى الإنسانية” للفنان البريطاني، ساشا جيفري، قد دخلت موسوعة غينيس كأكبر لوحة فنية قماشية في العالم بعدما بلغت مساحتها 1800 متر مربع.

وقد جرى رسم تلك اللوحة على قطعة قماش كبيرة في قاعة الرقص في فندق أتلانتس في دبي على مدى سبعة أشهر من جائحة فيروس كورونا ، قبل أن يجرى تقسيمها إلى 70 قطعة للبيع.

وكان جيفري يسعى إلى بيعها مقابل 30 مليون دولار للجمعيات الخيرية، لكن عبدون اشتراها كلها مقابل 62 مليون دولار.

وأوضح الفنان البريطاني الذي أدرح رسومات لأطفال من 140 دولة في لوحته الضخمة إنه هدف كان دائما محاولة تغيير حياة الأطفال حاول العالم وإعادة التواصل بين الإنسانية، مضيلا: ” النقاء الذي يمتلكه الصغار فقط له تأثير قوي جدا”

وتعد منظمتي اليونيسف واليونسكو التابعة للأمم المتحدة، أبرز المستفيدين من عائد ذلك العمل الفني الضخم.

وكانت أغلى لوحة بيعت لفنان على قيد الحياة تعود للفنان، ديفيد هوكني، والتي بيعت في عام 2018 مقابل 90.3 مليون دولار.

وفي شهر مارس الجاري، بيع عمل فني رقمي بحوالي 70 مليون دولار في أول عملية بيع من قبل دار مزادات كبرى لقطعة فنية غير موجودة في حيز مادي.