فيديو.. هيفاء وهبي تثير الجدل بالحجاب وبجملة واحدة: "توبنا إلى الله"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، في أول فيديو لها على "تيك توك".

ونشرت هيفاء وهبي أول مقطع فيديو لها مع صديقتها عهد.



وظهرت هيفاء وصديقتها تضعان فولارد على رأسيهما كأنه حجاب، وقالت عهد: "توبنها إلى الله "لتردّ عليها الفنانة هيفاء: "اللهم صلّ على النبي".

وحصد المشهد القصير إعجاب الآلاف من المشاهدين، خاصة وأنه أول ظهور لهيفاء في فيديو خاص على تطبيق "تيك توك".

وأحدث مقطع الفيديو ضجة كبيرة وتم تداوله على "أنستقرام"، وحقق نسبة عالية من الإعجابات.