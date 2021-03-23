فتاة تنهار بعد رؤية محمد رمضان.. رد فعل غير متوقع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر النجم المصري محمد رمضان مقطع فيديو له أثناء وجوده في محافظة الإسكندرية المصرية لتصوير بعض مشاهد مسلسله الجديد "موسى".

وظهر رمضان خلال الفيديو وحوله عدد كبير من المعجبين، بينما تخطف الأنظار فتاة تبكي بشدة بعدما رأت "الأسطورة"، وراحت تردد "بحبك قوي" فما كان من الأخير إلا أن ذهب إليها، وقبل رأسها ويدها وطالبها بالهدوء.





وتباينت تعليقات المتابعين على الفيديو، إذ رأى فريق أن تعبير الفتاة دليل على شعبية وجماهيرية محمد رمضان، واتهمها فريق آخر بالمبالغة في التعامل مع رمضان.

يذكر أن مسلسل "موسى" يضم كوكبة من نجوم التمثيل بجانب محمد رمضان أبرزهم سمية الخشاب وعبير صبري ورياض الخولي وسيد رجب وصبري فواز ومنذر رياحنة وهبة مجدي وفريدة سيف النصر، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة "سينرجي".