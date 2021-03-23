شكرا لقرائتكم من حفر حفرة لمايا دياب ووقع فيها؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشرت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، مقطع فيديو قصير أطلّت فيه مع ابنتها كاي يوم عيد الأم.

وبينما أرادت كاي أن تحتفل بعيد الأم مع والدتها مفاجئة إياها، وعلى الرغم من إحضارها هدية، إلا أنها أرادت ممازحتها فانقلب السحر على الساحر.

فقد حاولت الشابة احتضان والدتها وإلقاء طبق من الدقيق على وجه أمها، إلا أنها اصطدمت بوقوعه على ملابسها بالكامل.

فنشرت مايا الفيديو وعلقت قائلة: "مَن حفر حفرة لأمه وقع فيها".