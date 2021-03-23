شكرا لقرائتكم خبر عن صداقة تايلور سويفت وسيلينا جوميز مستمرة من سنين.. شاهد صورهما معا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجمع الصداقة بين النجمة العالمية تايلور سويفت والمغنية الشهيرة سيلينا جوميز منذ سنوات طويلة تحافظ كل منهما على خصوصية صداقتهما، حيث تقضى النجمتان بعض أوقات فراغهما معا وهو ما يظهر بعدد قليل من الصور التى تكشف عنها النجمات.





نشرت سيلينا جوميز على صفحتها الشخصية على " انستجرام "، والتى تضم أكثر من 217 مليون شخص عدة صور جمعتها بتايلور سويفت التى ظهرت و هى تدلل قطتها ، حيث من المعروف أن سويفت تعشق القطط ، و قد حصدت صور النجمتين أكثر من 8 مليون LIKES خلال 11 ساعة فقط من نشر الصور على صفحة جوميز بـ " انستجرام " .

وفى الحقيقة أن لقاءات سيلينا جوميز وتايلور سويفت تقلصت جدا خلال الفترة الماضية وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا " COVID-19 " فكانت تلتزم كل منهما بالحجر المنزلى ، ثم ركزت كل منهما على جدول اعمالها المزدحم و هو ما جعل لقاءات النجمتين قليلة جدا .



سيلينا جوميز سيلينا جوميز

يذكر أن سيلينا جوميز البالغة من العمر (28 عاما) خطفت الأنظار مؤخرا بعد الكشف عن جلسة تصوير جديدة، وكانت إطلالتها الأشبه بـ"رعاة البقر" ، حيث ركزت على الظهور بإطلالة أنيقة مذهلة اعتمدت على بنطلون جينز باحدى درجات اللون الأزرق و"جاكيت" من الجلد مزين بإكسسوارات باللون الفضى والجاكيت من تصميم دار أزياء "Romeo Hunte" ووصل سعره الى 1871 جنيها إسترلينيا، ولكى تكمل سيلينا أناقتها اختارت أن ترتدى قرطًا كبيرًا باللون الفضى و هو ما أضفى بريقًا على إطلالتها.