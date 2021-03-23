شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاده.. عادل هيكل: "دخلت التمثيل لما عرفت إنى همثل مع هند رستم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاص حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الراحل عادل هيكل تجربة التمثيل خلال 3 أفلام هى "إشاعة حب" مع عمر الشريف وسعاد حسنى ويوسف وهبى وهند رستم عام 1960، و"مذكرات تلميذة" مع نادية لطفى وحسن يوسف وأحمد رمزى ويوسف فخر الدين عام 1962، و"حديث المدينة" مع سميرة أحمد وشويكار عام 1964.

ويتزامن اليوم الثلاثاء 23 مارس مع ذكرى ميلاد عادل هيكل، حيث ولد بالجزيرة فى 23 مارس عام 1934، والتحق بالمدرسة السعيدية الثانوية وتخرج فى كلية الآداب جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 1967 وعمل بمؤهله، شاهده حسين كامل مدرب الناشئين فى الأهلى وقت كان عمره 13 عاما، وانضم لفرق الناشئين، ولعب عادل هيكل مع فريق الأشبال لمدة عامين، واختاره المدرب العالمى بروشتش مدرب مصر وقتها ضمن المنتخب.

وكشف عادل هيكل فى لقاء سابق مع الإعلامى عمرو الليثى فى برنامج "بوضوح" عام 2015 عن سبب وكواليس دخوله عالم السينما حيث قال: "التمثيل مكانش في دماغى وكان وقتها صالح سليم عمل السبع بنات، وجالي صديقي جمال الليثي وقالي مش ناوي تمثل زي صالح سليم، فأنا كأني مسمعتش حاجة قالى عشان خاطرى وكنت مش عارف دورى إيه وأول مرة أمثل فى حياتى وسألنى جمال إيه رأيك فى هند رستم؟ قولتله زى القمر، قالى ديه هتبقى خطيبتك، قولتله طيب يلا بينا على الاستوديو وعملت الفيلم".