شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق يحتفل بعيد ميلاده اليوم.. تعرف على هوايات يمارسها فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم احمد رزق، اليوم الثلاثاء 23 مارس، بعيد ميلاده الـ 45، واستطاع خلال مشواره الفنى تقديم العديد من الأعمال الهامة والأدوار المميزة، حيث بدأ مشواره عن طريق المسرح بمشاركته فى مسرحية "الجميلة والوحشين" مع الفنانة ليلى علوي وحجاج عبد العظيم عام 1996

اختاره المخرج حسن كمال للعمل معه في مسلسل "الرجل الآخر" وذلك عقب انتهاء دراسته مباشرة، وبعدها بدأ حياته الفنية بفيلم "ست الستات" عام 1998 ثم عمل في أكثر من فيلم وكان "فيلم ثقافي" فاتحة خير عليه فعمل في بطولة فيلم "شرم برم" و"شباب على الهوا" ثم فيلم "مافيا" مع الفنان أحمد السقا، وبعدها فيلم "أوعى وشك" بمشاركة أحمد عيد ومنة شلبى وحنان مطاوع.

خاض البطولة المطلقة فى السينما عام 2005 من خلال فيلم "حمادة يلعب" وشارك فى بطولته غادة عادل وحسن حسنى وماجدة الخطيب ومحمد رجب، وكرر تجربة البطولة فى فيلم "حوش اللى وقع منك" وأيضاً "يجعلوا عامر"، إضافة إلى مشاركته فى أفلام "لخمة راس" و"التوربينى" و"زهايمر" و"الكنز" بجزئيه الأول والثانى، و"بنى آدم" و"الممر"، إضافة إلى ظهوره كضيف شرف فى أكثر من فيلم.

ومن أبرز أعماله فى الدراما التليفزيونية مسلسلات، "حجا المصرى"، و"سارة"، و"العار"، و"خطوط حمراء"، و"الاخوة أعداء"، و"الأكسلانس"، و"الكيف"، و"ازاى الصحة"، و"بخط الايد"، و"فى يوم وليلة" الذى يتم عرضه حالياً على قناة on، كما قام ببطولة سيت كوم "فؤش الجيل"، و"شبرا تى فى".

ويعرف أحمد رزق أنه يقضى معظم أوقاته فى منزله بصحبة عائلته، ولكن له هواية أساسية يقوم بها فى وقت فراغه، وهى زراعة النعناع والريحان والروزمارى، كما أن لديه نباتات زينة فى منزله يرعاها بنفسه، ويمارس لعبة البلاى استيشن مع أصدقائه وأولاده وأيضاً كرة القدم .