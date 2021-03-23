شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يعلن استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان "كل الأعذار كدابة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم هيثم شاكر عن استعداده لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "كل الأعذار كدابة" خلال الأيام المقبلة، حيث كشف عن بوستر الأغنية على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معلقاً "قريباً"، لتكون الأغنية الثانية التى يطرحها فى 2021 بعدما طرح ديو مع هيثم نبيل بعنوان "كنت غلطة".



هيثم شاكر

وطرح هيثم شاكر ديو "كنت غلطة" مع هيثم نبيل الشهر الماضى، والأغنية من كلمات سارة سعيد وألحان هيثم نبيل وتوزيع حسين النجار، تم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت مصطفى رؤوف، وتقول كلمات الأغنية: "اتكتبلى بداية أجمل من اللي وياك عشتها، ياللي عشت معاك مشاعر وهم عدى وقتها، عوضتني الدنيا بعدك، ياللي بعدك كان بدايتي، حتى أحلامي اللي ضايعة معاك خلاص رتبتها".



أغنية كل الاعذار كدابة

وأصيب هيثم شاكر نهاية شهر يناير الماضى بفيروس كورونا، وتعافى منه بعد أكثر من أسبوعين فى العزل، حيث أعلن ذلك عبر حسابه بموقع "فيس بوك" وكتب: "الحمد لله بعد 16 يوما من العزل المسحة الأخيرة (سلبية) آسف أنى ماقدرتش أرد على كل اللى حاول يطمن عليا برسالة أو باتصال وبشكركم جميعا على محبتكم واهتمامكم وربنا يشفى كل مريض".

وكانت آخر ألبومات هيثم شاكر "معرفة قديمة" وضم 12 أغنية هى "ماتوصونيش" كلمات أيمن ‏بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوي "لحقتيني " كلمات نادر عبدالله ‏وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، "يا حبيبة" كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى ‏وتوزيع شريف مكاوي، "إحنا افترقنا" كلمات رمضان محمد وألحان شادي حسن وتوزيع أحمد وجيه، ‏و"مش مهم أنا" كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم‎.