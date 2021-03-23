شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا تعيش لحظات خوف فى المكسيك بسبب المعجبين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاشت النجمة العالمية دوا ليبا لحظات من الخوف و القلق أثناء تواجدها فى المكسيك خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث كانت المغنية البالغة من العمر (25 عاما) فى المدينة على ما يبدومن أجل الخضوع لجلسة تصوير خاصة بحملة عطر Yves Saint Laurent الجديدة، وهو ما أشار إليه موقع "جاست جيرد".

فقد تم تداول مقطع فيديو قصير على الإنترنت فى الساعات الأولى من صباح أول أمس الأحد حول حشد من الناس الذين يجتمعون خارج مبنى كانت تتواجد فيه دوا ليبا منتظرين لحظة خروجها.

كانت دوا ليبا محاطة بعدد من حرسها الشخصى لحظة خروجها وذلك أثناء توجهها إلى سيارتها لأن تجمع عدد كبير من المعجبين بشكل غير متوقع إلا أن حراس الأمن تمكنوا من الحفاظ على سلامتها ودخولها إلى السيارة.

أكد موقع "The Sun" البريطانى، الذى نشر لقطات فيديو أن ما مرت ب دوا ليبا هو من اللحظات المخيفة، وأشار التقرير: "انتشرت الأخبار التى تفيد بوجود دوا ليبا فى المنطقة ومن الواضح أن الناس كانوا حريصين على مقابلتها لكن الأمر أصبح مخيف عندما اندفع نحوها المعجبين..وقال المصدر "لقد ركضوا نحوها وبدا الأمر مخيف و لحسن الحظ ، كان الأمن موجود لمنع الناس بعيدا لأن من يدرى ما كان يمكن أن يحدث".