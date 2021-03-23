"مجرد كسل".. إيمان البحر درويش يكشف حقيقة نقله المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بعد عام من الكشف عن إصابة الفنان إيمان البحر درويش بالشلل النصفي، إثر تعرضه لنزيف في المخ، خرجت مؤخرا أنباء عن نقله مجددا إلى إحدى المستشفيات، بعد معاناة من أزمة صحية .

الفنان إيمان البحر درويش علق على ماتردد، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب:"فوجئت بأخبار عن تعرضي لأزمة صحية شديدة ونقلت إلى المستشفى، وهذا الكلام غير صحيح، ولله الحمد جملة وتفصيلا، لكل من يراجع تصريحاتي أنني في كسل عن استكمال العلاج الطبيعي فقط، ولكني بخير والحمد لله، فما هذا الكذب الذي ينشرونه طمعاً في المشاهدات ولكن في النهاية يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فقد نلت دعواتكم بالشفاء ولله الحمد ، رغم كذب هذه الأخبار المنشورة جملة وتفصيلا"

الفنان إيمان البحر درويش الذي احتفل الخميس الماضي بعيد ميلاده رقم 66، في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، قال:"تم اختياري بالإجماع، من المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في مملكة النرويج، بفوزي بجائزة فنان العرب الدولية لعام ٢٠١٩، ولم يهتم أحد هنا في بلدي".

واضاف، :"انا حاليا أقوم بوضع اللمسات النهائية على ألبوم غنائي، والذي اعتبره قصة حب، وجاري حاليا اختيار الصوت النسائي الذي يشاركني في الغناء".

إيمان تحدث عن تفاصيل الألبوم، وقال :"يضم من 10 إلى 12 أغنية، تعاونت به مع الشعراء عوض بدوي، ومصطفى درويش"تيتو"، وأحمد عبد العزيز، ولحنت بعض أغانيه، ووضع ألحان الأغاني الأخرى الملحن وليد سعد، وتولى توزيع الوتريات كلها أخي الذي لم تلده أمي ، المبدع يحيى الموجي، وكل أغنية اشترك فيها ما يقرب من ٥إلى٦ موزعين حتى وصلت لما أحب وأفتخر به".

وبمناسبة تزامن تاريخ مولده ومولد جده فنان الشعب "سيد درويش"، أعلن إيمان البحر درويش عن مفاجأة، وقال :" لدي في الألبوم مفاجأة مذهلة، وأعتبرها تحقيقاً لحلم سيد درويش ،وهو توزيع أغانيه بالهارموني والكونتربوينط المعروف في الموسيقى العالمية ، إلى جانب تقديمها برتم الهاوس أيضا".

إيمان طرح آخر ألبوم غنائي له "أذن يا بلال"، منذ 19 عام، وقام عام 2019 بتقديم مسرحية بعنوان أغنيته الشهيرة "مكتوب لي أغنيلك"، ومن أبرز الألبومات الغنائية التي أصدرها “نفسي” ،و”شمس ودفا”، و”لحظة”، و”المسحراتي”، و”إحساس بريء”، و”انتي وأنا”، و"طير في السما” ،و”يا وابور يا مولع” و”ولا عمرك وحشتيني” و"أنا مقبلش".