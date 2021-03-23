قرر الانتحار وحقيقة إيداعه مصحة نفسية .. لماذا تصدر شريف دسوقي التريند؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصدر الفنان شريف دسوقي، قوائم الموضوعات الأكثر بحثًا عبر مؤشر البحث الشهير "جوجل"، بسبب العديد من التصريحات الصادمة والمواقف التي تعرض لها، فضلًا عن انطلاق العديد من الشائعات حوله.

ويستعرض "الخليج 365"، في السطور التالية أسباب تصدر شريف دسوقي تريند مواقع التواصل الاجتماعي عدة مرات:

بدأ اسم شريف دسوقي في الظهور والرواج عبر مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان الماضي، بسبب دور "سبعبع" في مسلسل "بـ100 وش"، الذي نال إعجاب الجمهور.

وتصدر شريف دسوقي التريند للمرة الثانية، بعد مداخلته الشهر الماضي لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والذي هدد خلالها بالانتحار إن لم يحصل على أجره المستحق في مسلسل "بـ100 وش".

- في الفترة الأخيرة انطلقت العديد من الشائعات حول شريف دسوقي أبرزها إيداعه في مصحة نفسية لتلقي العلاج، وحرص على نفيها من خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365"، مؤكدًا إنه يعاني من الإصابة في قدمه قائلًا: "أنا مُهدد بسرطان من الدرجة الأولى في الجلد، وشبه غرغرينا، ورغم كل ده بنزل شغلي عادي".

في الساعات القليلة الماضية ظهر دسوقي في بث مباشر مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" الذي يعرض عبر شاشة MBC مصر، وكشف خلال اللقاء عدد من الحقائق أبرزها شائعة هروبه من مصحة نفسية وبحث أسرته عنه مؤكدًا إنها شائعة عارية تمامًا عن الصحة.

كما تحدث عن شائعة أخرى أُطلقت عليه وهي إنه يُطرد من المسلسلات لأنه يأتي موقع التصوير مخمور وسكران، قائلًا: "الظلم وحش عمري ما دخلت اللوكيشن مخمور أنا كنت بساعد العمال ينظموا الديكور".

شريف دسوقي من مواليد محافظة الإسكندرية، وبدأ مشواره الفني عام 2003 في فيلم "العنف والسخرية"، وهو ممثل وكاتب مسرحي ومدرب تمثيل، عمل والده مديرًا لمسرح الكوميديان الراحل إسماعيل ياسين، وكان شريف مرافق دائم له.

عمل شريف دسوقي مع أشقائه الخمسة داخل المسرح في مهن مختلفة "البوفيه - فني صوت- فني إضاءة- عامل ستارة"، كما أكد أنه امتهن عدة مهن بجانب عمله بالمسرح وهي: " ميكانيكي، كهربائي، حلواني، بائع ورد".

شارك في العديد من الأعمال الفنية أبرزها الفيلم الروائي القصير "حار جاف صيفا"، و"حاوي"، كما شارك في مسلسل "زي الورد" بطولة يوسف الشريف عام 2012، ومسلسل "لمس أكتاف" مع ياسر جلال، و"مملكة إبليس".

حصل على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "ليل خارجي" للمخرج أحمد عبد الله السيد، في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 40، عام 2018.