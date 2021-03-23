ليلى زاهر بديلة هنا الزاهد وكلامها اللي هيمشي.. ماذا حدث في كواليس هزر فزر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصدرت الفنانة ليلي زاهر مؤشرات البحث على جوجل بعد طرح برومو الموسم الثاني من برنامج "هزر فزر"، المقرر عرضه قريبا على شاشة cbc.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن البرنامج:

- عرض الموسم الأول من البرنامج العام الماضي وقدمته الفنانة هنا الزاهد.

- طرحت قناة cbc أمس الاثنين البرومو الخاص بالموسم الجديد وكشفت عن مقدمته وهي الفنانة ليلى زاهر.

- يأتي اختيار ليلى زاهر كمحاولة لاستثمار نجاح مسلسل "في بيتنا روبوت"، الذي عرض مؤخرًا على نفس القناة.

- تم تعديل اسم الموسم الجديد للبرنامج وأصبح "هزر فزر مع لولي".

- البرومو تم الترويج له بجمل من الحلقات التي يظهر فيها النجوم للتسابق، وقالت ليلى لوالدها المشارك في إحدى الحلقات: "بابا في البيت أنا هنا المذيعة وكلامي اللي هيمشي".

- البرنامج من المقرر عرضه السبت والأحد 10 مساءً قريبًا.

"هزر فزر"، هو برنامج ترفيهي يستضيف فريقين من الفنانين يتم التناقس في مجموعة من الألعاب المعتمدة على المعلومات الفنية وسرعة البديهة، ويظل الفريقان يتنافسان للفوز في نهاية الحلقة، والأسئلة المطروحة بالحلقة غالبيتها فنية، فيما يُطلب من الضيوف التمثيل واستعمال مواهبهم الفنية.