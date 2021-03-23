ابنة عمر الحريري تعلن انضمامها لمسلسل "قصر النيل" مع دينا الشربيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلنت ميريت ابنة الفنان عمر الحريري انضمامها لفريق عمل مسلسل "قصر النيل" للفنانة دينا الشربيني والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وأعربت "ميريت"، عن سعادتها للمشاركة في العمل من خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، ونشرت صورة البوستر الرسمي للمسلسل وعلقت: " سعيدة إني ضمن فريق عمل مسلسل قصر النيل، شرف كبير انضمامي لمسلسل ملئ بالتفاصيل والمجهود والشخصيات المختلفة والمتميزة، إن شاء الله يعجبكم".

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل "قصر النيل"، وظهرت دينا الشربيني منفردة على البوستر، مرتدية ملابس كلاسيكية إذ تدور أحداث المسلسل في ستينيات القرن الماضي في إطار من التشويق والإثارة والغموض.

المسلسل بطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، نبيل عيسى، وأحمد مجدي، وصلاح عبدالله، ومريم الخشت، وأحمد خالد صالح، وسامي مغاوري، ومحمود البزاوي.