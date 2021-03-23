بالملابس الرسمية على مسرح دولبي.. ماذا يحدث في أوسكار 2021؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قررت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، الاحتفال بالنسخة 93 من جوائز الأوسكار يوم 25 أبريل في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وطلبت إدارة الحفل من المرشحين لجوائز الأوسكار هذا العام، الحضور شخصيا لتسلم جوائزهم، لأن المشاركة عبر تطبيق زووم لن تكون متاحة بعكس العام الماضي.

وبحسب ما ذكر موقع "ديدلاين"، على لسان المنتجان ستيفن سودربيرج وستيسي شير وجيس كولنز، فقد أرسلت الإدارة رسائل للمرشحين جاء فيها: "لأولئك الذين لن يكونوا قادرين على الحضور بسبب التوقيت أو بسبب الخوف المستمر المتعلق بالسفر، نود إعلامكم أن استخدام زووم لن يكون خياراً لكم للمشاركة".

وأضاف المنتجان: "ستوزع الجوائز في مسرح دولبي في بهو محطة قطارات لوس أنجلوس مضيفا: نبذل قصارى جهدنا لنوفر لكم جميعاً، وللملايين من محبي الأفلام في كل أنحاء العالم، حضور أمسية آمنة وممتعة، نشعر أن الحضور الافتراضي سيقلل من قيمة هذه الجهود المبذولة".

وأضافت إدارة الحفل أن هناك فريق سلامة فضلا عن إمكانية إجراء فحوصات كوفيد-19، "سيعطي تعليمات محددة للقادمين من خارج لوس أنجلوس، وتعليمات أخرى للموجودين في المدينة".

كما طلبت إدارة الحفل من المرشحين ألا يرتدوا ثياباُ غير رسمية: ""نهدف إلى بث عرض يندمج فيه الإلهام بالطموح، وهذا يعني عمليا أن المظهر الرسمي سيكون مناسباً تماماً إن أردت الحضور".