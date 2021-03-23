بعد ظهوره مع عمرو أديب.. لطيفة توجه رسالة إلى شريف دسوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وجهت الفنانة التونسية لطيفة رسالة للفنان شريف دسوقي، بعد ظهور في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وغردت لطيفة بصورة من لقاء دسوقي عبر حسابها بـ"تويتر"، وعلقت: "أحب أقول للفنان الموهوب جدًا والمحترم جدًا والمعلم لأجيال كثير إني بحبك زي ملايين من الناس خليك قوي والناجح دائما يتحارب ربنا يوفقك وتسعدنا بفنك الراقي الجميل".

وكشف الفنان شريف دسوقي حقيقة الأخبار المنتشرة عنه مؤخرا التي تفيد إيداعه إحدى المصحات النفسية وبحث أسرته عنه بعد تعرضه لإصابة خطيرة في قدمه، موضحًا: "مجرد شائعات".

وقال دسوقي في حواره مع "أديب"، إنه فنان يمثل حالة خاصة في الوسط الفني فهو ينحدر من عائلة فنية ووالده عم دسوقي كان مدير لفرقة الفنان الكوميدي إسماعيل ياسين منذ عام 1948، وأنه تربى وسط عمالقة الفن المسرحي في ذلك الوقت مثل زينات صدقي وعبد الفتاح القصري لافتا إلى أنه اجتهد حتى أصبح مدرب لمادة التمثيل في أكاديمية الفنون ومسارح الجامعات.

وأشار دسوقي إلى أن تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي أثار حالة من الجدل في الوسط الفني واعتبره البعض دخيلا عليه وهو لم يكن يملك الخبرة الكافية في ذلك الوقت.

وأضاف الفنان شريف دسوقي: "كدت أن أفقد قدمي بعد أن تعرضت لجرح بسيط خلال تصوير أحد المسلسلات، مشيرا إلى أنه في اليوم التالي فوجئ بحالة إغماء أصابته واتضح أنه في مرحلة متقدمة من مرض السكري، لافتًا إلى أنه وفي خلال 11 يوما أصيب بضغط وسكر وحمرة بجانب القدم السكري.

وقال الفنان شريف دسوقي إنه لم يتقاضى ثلث أجره عن مسلسل "بـ100 وش" إنتاج شركة "العدل جروب"، لافتا إلى أنه كان يشعر بالحرج كلما أراد المطالبة به ولكنه اضطر لذلك بسبب الازمة الصحية التي تعرض لها.

واختتم دسوقي حديثه قائلًا أنه تحمل الألم لمدة شهرين وأخفى على المنتج أحمد الجنايني منتج فيلمه "وقفة رجالة" كي ينتهي من التصوير وبالفعل حقق الفيلم النجاح المرجو له، مضيفًا: "الظلم وحش عمري ما دخلت اللوكيشن مخمور أنا كنت بساعد العمال ينظموا الديكور".