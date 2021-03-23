هل وقعت سمية الخشاب ضمن ضحايا مقلب رامز جلال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

هل نجح الفنان رامز جلال في الإيقاع بالفنانة سمية الخشاب، وأصبحت إحدى ضحايا مقالب برنامج "رامز مريض نفسي" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل؟

سمية الخشاب نفت خلال حوارها مع برنامج ET بالعربي، وقوعها ضحية برنامج مقالب رامز جلال، موضحة أنها لم تسافر إلى الرياض، من أجل الظهور معه، وقالت: "كان عندي تصوير برنامج، وعملت هناك جلسة تصوير من أروع ما يكون، أنا معملتش مع رامز مقلب".

سمية أكدت سعادتها برد فعل الجمهور، بعد نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحاته في مواقع التواصل، صورة لهما من كواليس تصوير مسلسل" موسى"، مع تعليق "لما الملبن يبقى قدامك والدكتور يمنعك منه"، وقالت : "ملبن، ده أحلى دلع، في حد مبيحبش الملبن؟ في (ريا وسكينة)، كان الأستاذ الكبير رياض الخولي يقول لي يا مهلبية بالزبيب، ولفترة مصر كلها كانت تقول لي يا مهلبية بالزبيب، والنهاردة كل الفانز بيكتبوا لي يا ملبن"

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وسيد رجب، وصبري فواز، ومنذر رياحنة، وهبة مجدي، وفريدة سيف النصر، و عارفة عبد الرسول، وأمير صلاح الدين، وضياء عبد الخالق، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي