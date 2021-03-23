شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة دوا ليبا تتجاهل جدول أعمالها المزدحم وتقضى سهرة ممتعة مع أنور حديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت أمس النجمة العالمية دوا ليبا سهرة ممتعة مع صديقها عارض الأزياء الشهير أنور حديد وهو الشقيق الأصغر لعارضتى الأزياء جى جى وبيلا حديد .

دوا ليبا و أنور حديد الذى جمعتهما قصة حب قوية استمرت لأكثر من عام ونصف ظهرا أمس بعدد من الصور التى سجلتها عدسات مصورى " البابارتزى " خلال توجههما لقضاء ليلة فى مطعم " Nobu " الشهير، لتناول وجبه العشاء فى أجواء رومانسية، كما رصد المصورين لحظة خروج الثنائى من المطعم واستقلالهما لسيارتهما الفارهة باللون الأسود .

ظهرت دوا ليبا مرتديه سترة باللون البيض بالإضافة الى بنطلون متداخل الألوان فى حين اختارت حذائها باللون الأخضر و هو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Attico " ووصل سعره 435 جنيه إسترلينى ، بينما اختارت حقيبتها بنفس لون الحذاء .

يذكر أن دوا ليبا ابهرت العالم الأسبوع الماضى بظهورها فى حفل توزيع جوائز الجرامى لعام 2021 ، فظهرت على السجادة الحمراء مرتديه فستان من تصميم دار أزياء " VERSACE" و اشارت التقارير أن الفستان احتاج 1500 ساعة لكى يتم تنفيذه .



دوا ليبا وانور حديد (3)



دوا ليبا وانور حديد (4)



دوا ليبا وانور حديد (5)



دوا و أنور في سيارتهما (1)