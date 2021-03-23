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النجمة دوا ليبا تتجاهل جدول أعمالها المزدحم وتقضى سهرة ممتعة مع أنور حديد

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القاهرة - سامية سيد - قضت أمس النجمة العالمية دوا ليبا سهرة ممتعة مع صديقها عارض الأزياء الشهير أنور حديد وهو الشقيق الأصغر لعارضتى الأزياء جى جى وبيلا حديد .

دوا ليبا و أنور حديد الذى جمعتهما قصة حب قوية استمرت لأكثر من عام ونصف ظهرا أمس بعدد من الصور التى سجلتها عدسات مصورى " البابارتزى " خلال توجههما لقضاء ليلة فى مطعم " Nobu " الشهير، لتناول وجبه العشاء فى أجواء رومانسية، كما رصد المصورين لحظة خروج الثنائى من المطعم واستقلالهما لسيارتهما الفارهة باللون الأسود .

دوا ليبا وانور حديد (1)

ظهرت دوا ليبا مرتديه سترة باللون البيض بالإضافة الى بنطلون متداخل الألوان  فى حين اختارت حذائها باللون الأخضر و هو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Attico  " ووصل سعره  435 جنيه إسترلينى ، بينما اختارت حقيبتها بنفس لون الحذاء .

دوا ليبا وانور حديد (2)

يذكر أن دوا ليبا ابهرت العالم الأسبوع الماضى بظهورها فى حفل توزيع جوائز الجرامى لعام 2021 ، فظهرت على السجادة الحمراء مرتديه فستان من تصميم دار أزياء "  VERSACE" و اشارت التقارير أن الفستان احتاج 1500 ساعة لكى يتم تنفيذه .

دوا ليبا وانور حديد (3)
دوا ليبا وانور حديد (3)

 

دوا ليبا وانور حديد (4)
دوا ليبا وانور حديد (4)

 

دوا ليبا وانور حديد (5)
دوا ليبا وانور حديد (5)
دوا و أنور في سيارتهما (1)
دوا و أنور في سيارتهما (1)

 

دوا و أنور في سيارتهما (2)
دوا و أنور في سيارتهما (2)

 

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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