شريف دسوقي يكشف حقيقة دخوله مصحة أمراض نفسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى الفنان المصري شريف دسوقي مجموعة شائعات تعرض لها مؤخرا، منها أنه كان يعالج في مصحة أمراض نفسية، وأنه يذهب لمواقع التصوير مخمورا.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" من تقديم الإعلامي عمرو أديب والذي يعرض على قناة mbc مصر، كشف الفنان شريف دسوقي حقيقة الأخبار المتداولة حوله قائلا: "أنا لست دخيلا على الوسط الفني، والدي كان مديرا لفرقة إسماعيل ياسين المسرحية منذ عام 1948، وتربيت على أن المسرح مثل الجامع وله احترامه، وأحببت الفن من زينات صدقي وعبدالفتاح القصري".

وتابع دسوقي حديثه قائلا: "لم أدرس التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبالرغم من كوني خريج معهد فني صناعي، فإنني اجتهدت وبذلت مجهودا كبيرا حتى أصبحت مدربا للتمثيل، في أكاديمية الفنون وعدد من الجامعات المصرية، وشاركت في عدد من الأفلام القصيرة، وبدأت شهرتي وعمري 53 عاما".





وواصل دسوقي حديثه: "بدأت الحرب ضدي بعد تكريمي في الدورة رقم 40 من عمر مهرجان القاهرة السينمائي، وناس قالت مين ده حتى يتم تكريمه، ولا أعرف سبب هذا الهجوم، أنا شخص ملتزم جدا ومستحيل أذهب للعمل مخمورا".

وعن حقيقة مرضه قال: "أصبت بجرح بسيط أثناء تصوير أحد المسلسلات، وبعد 11 يوما فوجئت بأنني أعاني من السكر والقدم السكري، لدرجة أن الأطباء كانوا يبكون بمجرد رؤية شكل قدمي، ولم يقف أحد بجانبي سوى المنتج أحمد الجنايني".