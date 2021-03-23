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مأساة فنانة مصرية شابة.. رحلت بأزمة قلبية مفاجئة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت نقابة المهن التمثيلية، في مصر، مساء الأحد، وفاة الفنانة الشابة، رضوى أبو شادي إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.

وعملت الفنانة الراحلة مذيعة في عدد من الفضائيات بعد تخرجها في الجامعة الأميركية، ثم اتجهت إلى التمثيل وشاركت في عدة أعمال منها مسلسل "عرفة البحر" أمام الفنان الراحل نور الشريف، ومسلسل "كابتن عفت "مع الفنانة ليلى علوى، ومسلسل "سامحنى يا زمن" و"اللهم إنى صائم".

وشاركت الراحلة فى مسلسل "ورد"، إلا أنها توفيت قبل استكمال تصوير دورها.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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