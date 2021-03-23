شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى تجرى العملية الثالثة فى أنفها غدًا.. وكل ما تطلبه الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت النجمة حورية فرغلى من وجمهورها ومحبيها عبر"الخليج 365"، الدعاء لها، حيث تخضع لإجراء العملية الجراحية الثالثة فى أنفها، غدا الأربعاء، مع الطبيب الأمريكى العالمى "بريومى" بأحد مستشفيات ولاية شيكاغو الأمريكية، وهى عبارة عن تأهيل لوضع العظام في المكان المناسب حتى يعود شكلها الطبيعى مرة أخرى، مضيفة أنها تجرى عملية أخيرة الشهر المقبل بعد الإطمئنان علي صحتها، مؤكدة على أن حالتها الصحية جيدة وأفضل بكثير وأنها لا تطلب غير الدعاء .

وأجرت حورية فرغلي العملية الجراحية الثانية في "الأنف"، فى الأول من مارس الجارى، وذلك بعد 20 يوماً من إجراء العملية الجراحية الأولى، وكللت العمليتين بالنجاح حيث كانت الأولى باستقطاع خلايا جذعية وعظام من القفص الصدرى، ووضعهما في الأنف لتعود الأنف لشكلها الطبيعى، والثانية تعديل الأنف للشكل الطبيعى ونحتها.

وكشفت مؤخرا النجمة حورية فرغلى عن حقيقة الصورة المتداولة لها، واعتقد البعض أنها بعد إجراءها إحدى العمليات فى أمريكا، قائلة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "إن الصورة المتداولة قديمة من حوالى 6 سنوات، منذ أول عملية أجرتها والتى كانت سببا فى العمليات التى تلتها"، مؤكدة أن حالتها حاليا مستقرة وأحسن بكثير".

وأضافت فى تصريحاتها: "الصورة كانت على صفحة فيس بوك عندها ولكن أحد الأشخاص قام بتهكير الأكونت الخاص بها وليس لديها أى صفحات حاليا".

وتداول خلال الأيام الماضية مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى صورة للنجمة حورية فرغلى زاعمين أن هذا هو شكل وجهها حاليا بعد إجراءها إحدى العمليات فى أمريكا والتى نفته لنا حورية.