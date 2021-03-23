شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رمزى فى ذكرى ميلاده.. بيحب يعيش على طبيعته ويكره المظاهر الكدابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى لقاء تليفزيوني نادر تحدث النجم الراحل أحمد رمزي عن صداقته بالنجم الراحل رشدي أباظة، حيث قال إن هناك صداقة قوية بينهما وأن رشدي رمز للوفاء، مشيرًا إلى أن هناك صفات تجمعهما سويًا وهي أنهما يحبان العيش علي طبيعتهما، ولا يحبان المظاهر الكدابة.

النجم الشاب أحمد رمزي ولد في 23 مارس بمحافظة الإسكندرية لأب مصرى يعمل طبيبا وأم أسكتلندية وكان شابا وسيما رياضيا لم يفلح فى كلية الطب مثل والده وشقيقه الأكبر فالتحق وتخرج فى كلية التجارة.

وتزوج رمزى 3 مرات أولها عام 1956 من عطيات الدرملى ابنة الأسرة الأرستقراطية ووالدة ابنته باكينام، والثانية كانت زيجة قصيرة لم تستمر سوى أيام من الراقصة نجوى فؤاد بعدها استأنف حياته الزوجية مع زوجته الأولى، ثم انفصلا ليتزوج من المحامية اليونانية نيكولا، وأنجب منها ابنته نائلة، وابنه نواف، الذى وُلد مصابًا بإعاقة ذهنية، واستمر زواجه بها حتى الرحيل.

وقدّم رمزى خلال مشواره الفنى 113 عملًا فنيا، يتميز معظمها بأدوار الشاب الوسيم خفيف الظل، وفى عام 1975 قدّم فيلمى "جنون الشباب"، و"الحب تحت المطر"، ثم قرر الابتعاد عدة سنوات حتى عاد من خلال فيلم "حكاية‏ ‏وراء‏ ‏كل‏ ‏باب"، ثم غاب مجددًا، وعاد إلى السينما عام 1995 من خلال فيلم "قط الصحراء"، وشارك عام 2000 فى فيلم "الوردة الحمراء" ومسلسل "وجه القمر"، وكان آخر أعماله مسلسل "حنان وحنين" عام 2007 مع صديق عمره الفنان العالمى عمر الشريف.

وتوفى أحمد رمزي بعد حياة حافلة بالحب والفن فى 28 سبتمبر عام 2012 عن عمر ناهر 82 عاما إثر جلطة دماغية بعد سقوطه على أرضية حمام منزله نتيجة اختلال توازنه ودفن في الإسكندرية.