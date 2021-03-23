فن ومشاهير

الموسيقار أمير عبد المجيد يعلن تعافيه من كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى حمزة:

أعلن الملحن والموزع الموسيقي أمير عبد المجيد، عن تعافيه من إصابته بفيروس ، ووصف فترة المرض بأنها كانت "اختبار محبة وفضل من الله".

أمير أكد تعافيه عبر صفحاته بمواقع التواصل، وكتب:"الحمد لله على العافيه، تم شفاؤنا من كورونا، كانت فقط اختبار محبة وفضل من الله علينا، بركة دعاء الحبايب تعمل كتير".

أمير كان قد أعلن في منتصف مارس الحالي، إصابته بكورونا عبر صفحته بموقع فيسبوك، وكتب:"الحمد لله على فضله وببركة حبايبنا نعدي منها بكل الخير، كورونا إيجابي، دعواتكم وماحدش يزعل أو يخاف، كله بيعدي".

ويعد أمير عبد المجيد الملقب بشيخ الفنانين من أبرز قادة الفرق الموسيقية على مستوى الوطني العربي، ووزع ما يزيد عن 600 أغنية، ولحن حوالي 200 أغنية، إذ تعاون مع غالبية نجوم الغناء المصريين والعرب، ومنهم الراحلة وردة، ومحمد عبده، وأنغام، وعلي الحجار، وعبد المجيد عبدالله، ونوال الزغبي، وهاني شاكر، وغيرهم.

FB_IMG_1616480364828Screenshot_2021-03-23-08-19-54

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا