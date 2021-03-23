الموسيقار أمير عبد المجيد يعلن تعافيه من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى حمزة:

أعلن الملحن والموزع الموسيقي أمير عبد المجيد، عن تعافيه من إصابته بفيروس كورونا، ووصف فترة المرض بأنها كانت "اختبار محبة وفضل من الله".

أمير أكد تعافيه عبر صفحاته بمواقع التواصل، وكتب:"الحمد لله على العافيه، تم شفاؤنا من كورونا، كانت فقط اختبار محبة وفضل من الله علينا، بركة دعاء الحبايب تعمل كتير".

أمير كان قد أعلن في منتصف مارس الحالي، إصابته بكورونا عبر صفحته بموقع فيسبوك، وكتب:"الحمد لله على فضله وببركة حبايبنا نعدي منها بكل الخير، كورونا إيجابي، دعواتكم وماحدش يزعل أو يخاف، كله بيعدي".

ويعد أمير عبد المجيد الملقب بشيخ الفنانين من أبرز قادة الفرق الموسيقية على مستوى الوطني العربي، ووزع ما يزيد عن 600 أغنية، ولحن حوالي 200 أغنية، إذ تعاون مع غالبية نجوم الغناء المصريين والعرب، ومنهم الراحلة وردة، ومحمد عبده، وأنغام، وعلي الحجار، وعبد المجيد عبدالله، ونوال الزغبي، وهاني شاكر، وغيرهم.