تسبب في طلاق مُذيعة وتزوج من فنانة 7 أيام وسر وصية دفنه بالساحل الشمالي.. حكايات أحمد رمزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يحتفل جمهور الفنان الكبير أحمد رمزي، بذكرى ميلاده التي تمر اليوم الموافق 23 مارس، ويعد أحد عمالقة السينما المصرية، إذ قدم طيلة حياته عددًا كبيرًا من الأعمال الهامة.

وتزامنًا مع هذه المناسبة نستعرض أبرز الحكايات والمعلومات في مشوار الفنان الكبير:

- ولد بالإسكندرية لطبيب يدُعى رمزي محمود بيومي، ومن أم أسكتلندية.

- تخرج في كلية التجارة بعدما لم يُوفق في استكمال مسيرة والده بكلية الطب.

- اتجه للسينما بعدما رشحه صديقه عمر الشريف لفيلم "أيامنا الحلوة" مع الوجه الجديد حينها عبدالحليم حافظ.

- شارك فيما يقارب الـ 100 فيلم من أبرزها: "جنون الشباب، والحب تحت المطر، وحكاية‏ ‏وراء‏ ‏كل‏ ‏باب، وقط الصحراء، والوردة الحمرا، وأيامنا الحلوة، وصراع في الميناء، وثرثرة فوق النيل، والقلب له أحكام، والبنات والصيف، وابن حميدو".

- وفي المسلسلات قدم مسلسل وجه القمر ومسلسل حنان وحنين" عام 2007، كآخر أعمال مع عمر الشريف.

- تزوج 3 مرات، الأولى من السيدة عطية الدرمللي وأنجب منها ابنته "باكينام"، والثانية من الفنانة نجوى فؤاد، واستمرت الزيجة 7 أيام فقط، حسبما ذكر الناقد والمؤرخ السينمائي محمود قاسم لمصراوي، أما الزيجة الثالثة فكانت من المحامية اليونانية "نيكولا"، واستمر زواجهما 45 عاما، وأنجب منها نائلة، ونواف.

- في برنامج "الأب الروحي"، حكي رمزي أن أول مشهد صوره في حياته كان مشهد "زرار القميص" مع الفنانة زينات صدقي فى فيلم "أيامنا الحلوة"، وكان أجره حينها 40 جنيهًا، وقال عن "زرار القميص" في لقائه مع ليلى رستم: "مش عارف ماله كل شوية حد يكلمني عليه".

- تسبب اللقاء بين رمزي وليلى رستم في طلاقها من زوجها، عام 1965، حيث انتقدت المذيعة ارتداء رمزي لخرزة زرقاء، مما دفعه للقول "المدام خايفة عليا"، لترد قائلة "ياختي عليه"، وهو ما أدى لطلاقها، حيث اتهمها زوجها بمغازلة رمزي.

- اتجه رمزي للعمل بالتجارة بعد اعتزاله الفن، واستقر به الحال للعيش في "الساحل الشمالي"، وترك وصيته أن يدفن هناك، وفي 28 سبتمبر 2012، رحل عن عمر ناهز 82 عاما بعد سقوطه على أرضية حمام منزله نتج عنها جلطة دماغية تسببت في وفاته، وبالفعل دفن بالساحل الشمالي بناء على وصيته.