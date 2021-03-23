مستشار الرئيس المصري ينتقد "رامز مريض نفسي".. ماذا قال؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدى أستاذ الطب النفسي الدكتور أحمد عكاشة، مستشار الرئيس المصري للصحة النفسية، غضبه واستياءه من برنامج "رامز مريض نفسي".

وقال عكاشه في بيان: "في حالة أن اسم البرنامج بهذا الاسم فعلا، لا يصح إطلاقا أنه في وقت كل العالم يتجه إلى إزالة الوصمة عن المريض النفسي، وأنه يعانى من خلل ومرض في المخ، وأن المرض النفسي بسبب السحر والأشياء الغيبية، نجد أحد البرامج يسمى (رامز مريض نفسي)، لم نتعود أن يقال مثلا إن علي مريض بالسرطان أو إن كريمة مريضة بالقلب، فهذا ليس عنوانا إلا لإثارة السخرية والتنمر على المريض النفسي".

وأضاف عكاشة: "يجب على القائمين على هذا البرنامج أن يحاربوا لإزالة الوصمة عن المريض النفسي وألا يكون بهذا الشكل، فنحن نرى أفلاما أجنبية، ولا يمكن أن يظهر المريض النفسي وكأنه مادة للسخرية أو مادة للضحك، فهذا عمل غير خلاق وغير حضاري، عمل ضد كل الأشياء التي تحدث في العالم الآن".

وأوضح: "يكفي أن نعرف أن من كل 4 أشخاص موجودين في العالم، واحدا يعاني من مرض نفسي، وأن عدد المرضى النفسيين في العالم بالمليارات وزاد مع انتشار مرض كوفيد- ١٩".

وتابع متسائلا: "هل في الوقت الذي يفترض أن نقف فيه بجانب المريض النفسي، نتنمر عليه ونسيء إليه بتسمية البرنامج بهذا العنوان ونبرر تصرفاته غير الطبيعية بأنه مريض نفسي؟".

واستطرد: "هذا البرنامج غير علمي، المريض النفسي مثله مثل المريض العادي، لأن معظم الأشياء التي يعاني منها تكون داخلية ولا يعبر عنها ولكن بالفحص يستطيع المتخصصون تحديد إذا كان مريضا نفسيا أم لا".

يذكر أن شبكة قنوات mbc المنتجة لبرنامج رامز جلال الجديد، نفت مؤخرا علاقتها بالملصق الذي انتشر مؤخرا للبرنامج، وأكدت أن هذا الملصق مزيف وليس حقيقيا، وحتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن الملصق الخاص بالبرنامج المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.