شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يتعاون مع الموزع أكرم عادل فى أغنية بعنوان "اللى خان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم أحمد سعد في أغنية جديدة مع الموزع أكرم عادل تحمل اسم "اللى خان" من ألحان حسين محمود، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وذلك ضمن خطة أحمد سعد بطرح أغانى على طريقة السينجل على مدار العام سواء المصورة على طريقة الفيديو كليب أو التى تطرح على يوتيوب بطريقة الـ"ليريكس".

وطرح أحمد سعد، مؤخرًا كليب أغنية "بناقص" والذى تصدرع تريند يوتيوب فى مصر وعدد من الدول العربية منها السعودية والكويت والإمارات وليبيا والأردن بعد طرح الكليب، حيث عاد من خلاله إلى لون الغناء العاطفى الدرامى الذى تميز به فى عدد من أغانيه السابقة، وتحكى فكرة الأغنية الجديدة عن الغدر والخيانة بعد قصة حب طويلة، عاش فيها لحظات سعيدة، إلا أنه يكتشف ويعرف الحقيقة عن طريق الصدفة.

ويحيى أحمد سعد، حفلاً غنائيًا على المسرح الكبير داخل دار الأوبرا المصرية يوم 25 مارس الحالي، ضمن احتفالية تكريم الموسيقار الكبير محمد علي سليمان والشاعر الكبير جمال بخيت، ومن المقرر أن يقدم عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة، بالاضافة لباقة من أغاني نجوم زمن الفن الجميل.

وأحيا مؤخرا النجم أحمد سعد حفلاً داخل دار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير بمناسبة عيد الحب، وقدم من خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه التى تفاعل معها جمهور الأوبرا منها أغنية "سألت نفسي" و"بعت الغرام" و"بصلي" و"انت بتتكلم" كما قدم أغنية كعب الغزال للراحل محمد رشدي، ورفع الحفل شعار كامل العدد ، وقال النجم أحمد سعد إنه سعيد بالوقوف علي خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية ويارب نتقابل دايما في الحب.