شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تصور المشاهد الأخيرة من مسلسل "لعبة نيوتن" فى الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة منى زكى للسفر إلى مدينة الفيوم لتصوير عدد من المشاهد الخارجية فى أحداث مسلسلها الجديد "لعبة نيوتن" مع المخرج تامر محسن، وبعدها يودع فريق العمل التصوير تماماً، ليدخل المسلسل المراحل الأخيرة من المونتاج والمكساج استعدادا للعرض فى شهر رمضان الكريم.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن.

يشار إلى صناع العمل طرحوا البرومو الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قبل يومين والذى كشف عن طبيعة الشخصيات التى يجسدها أبطاله مع الإعلان عن عرضه فى رمضان.

يذكر أن منى زكى تشارك فى فيلم "السرب" بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، قصى خولى، ومحمود عبد المغنى وكريم فهمى ودياب وأحمد حاتم، وعدد آخر من النجوم ضيوف الشرف، وتم طرح البرومو بالتزامن مع الذكرى السادسة لمذبحة المصريين فى ليبيا والذى يتناول رد الجيش عليها.