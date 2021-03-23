فيديو| ماجد المهندس يطرح أغنية "كيفك" على يوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح الفنان العراقي ماجد المهندس، مساء الإثنين، أغنيته الجديدة "كيفك" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية من كلمات سمر هنيدي، وألحان محمود الخيامي وتوزيع موسيقي روكيت.

وتقول كلمات الأغنية: ودعت روحي من قبل .. ما أودعك أشوفها تطلع .. ولو ما ودها وليلة فراقك .. والعيون تطالعك حسيت .. كن العمر وقّف عندها والدمعة اللي .. قلبّت مواجعك طاحت غصب .. ولا قدرت أردها وأصابعي .. عيت تفك أصابعك في اللحظه اللي .. صرت ماني قدها كنك تناديني .. وماني سامعك وكني مع الدنيا .. وصلت لحدها ياليتني ظلك .. معك .. واتابعك وذكرى فراقك .. مثل حلم أعدها عصيت أنا احساسي .. عشان أطاوعك خذ باقي طيوفك .. وعني صدها لا يشغلك دمعي .. وعيش بواقعك وخطوة غيابك .. أوعدك بمدها".

جدير بالذكر أن الفنان ماجد المهندس، طرح مؤخرًا أغنيته "وهيامه" عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات الجميلة وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع موسيقي سيروس ميكس.

كما طرح كذلك أغنية بعنوان "قالب خلقته" من كلمات رامي العبودي، ألحان وتوزيع موسيقي هيثم علاء الدين، وتم طرحها مع نهاية عام 2020 .