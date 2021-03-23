محمد الفلاح - بالفيديو.. تصريحات غاضبة من حورية فرغلي بعد عملية خطيرة

الثلاثاء 23 مارس 2021

أدلت الفنانة المصرية حورية فرغلي بتصريحات غاضبة في أول تعليق صوتي منها بعد خضوعها لعملية جراحية خطيرة بأمريكا تتعلق بإصلاح أنفها.



وعبرت فرغلي في مداخلة هاتفية مع برنامج "لايت شو" المذاع على فضائية "الحياة" المصرية عن غضبها بعد تداول صورتها المثيرة للجدل، والتي أشير إلى أنها عقب عمليتها الجراحية الأخيرة التي أجرتها في أمريكا.

وأكدت: "هذه ليست صورتي الحقيقية في الوقت الحالي، وليس هذا مظهري حاليا، أنا الحمد لله أحسن بكتير، وشكلي مختلف تماما".

وأوضحت أنه في الصورة المتداولة على الإنترنت تم إزالة العظمة والمسمار من أنفها، وكان وقتها لم يتم عمل أي إجراء في أنفها.

كما كشفت حورية فرغلي أن الصورة كانت موجودة على حسابها على "فيسبوك"، ولكن تم قرصنته من جانب "هاكرز"، وأصبح لا يوجد لديها حساب.

وتابعت غاضبة: "حسبي الله ونعم الوكيل في أي شخص يقول كلام عني غير صحيح، وأنا من ممكن أن أرسل للصحافة صورتي الحقيقية، ولكن الطبيب رفض إلا بعد خضوعي للعملية الرابعة".

وأوضحت حورية فرغلي في تصريحها الصوتي لبرنامج "لايت شو" أنها أجرت عمليتين جراحيتين، وستخضع للثالثة، الأربعاء.

وكان آخر ظهور لحورية فرغلي عبر وسائل الإعلام قبل أسبوعين، عندما تحدثت للمرة الأولى عبر شاشة التلفزيون، منذ إجراء العملية الأولى، لترد على أنباء تطورات حالتها الصحية قبل خضوعها للعملية الجراحية الثانية في الولايات المتحدة.

وأوضحت حورية فرغلي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي"، أن "الجراحة الأولى التي خضعت لها استغرقت عشر ساعات ونصف الساعة، وكانت مؤلمة جدا لكنها تحملت الألم، وعادت إلى البيت وتحسنت حالتها، وعندما دخلت على الإنترنت وجدت أخبارا عن وفاتها، وعرفت أن البعض اتصل بوالدتها ليعزيها في وفاتها".