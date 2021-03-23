شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجاتى: قررت دخول عالم الغناء وأعمل على اختيار أكثر من أغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان محمد نجاتى لـ"الخليج 365" نيته فى دخول عالم الغناء خاصة أنه من هواة المزيكا من صغره، مضيفًا أنه يعمل حاليًا على اختيار أكثر من أغنية من أجل غنائها فى الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه جلسات عمل مؤخرًا مع عدد من الملحنين والشعراء من اجل الاستقرار على عدة أغانى يفاجئ بها الجميع.

وشارك محمد نجاتى مؤخرًا فى حكاية "ملناش إلا بعض" من مسلسل "ورا كل باب" الذى تم عرضه على قناة الحياة، من تأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش وبطولة صابرين، وجمال عبد الناصر، وجيهان خليل، وعابد عنان، وسمر علام، وتدور أحداثها حول الحياة داخل إحدى العائلات التي يصاب أحد أفرادها بفيروس كورونا وكيفية التعايش مع هذا الفيروس.

كان محمد نجاتى قد أعرب لـ"الخليج 365" مؤخرًا عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على شخصية "صلاح" الذى قدمها ضمن أحداث مسلسل "ضربة معلم" الذى تم عرضه مؤخرًا على قناة سى بى سى، وحقق نجاحا كبيرا وهو من بطولة محمد رجب ومى سليم ورانيا فريد شوقى وإنعام سالوسة وآخرون، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

وأشار نجاتى إلى أن العمل حمل عدة رسائل مهمة منها علاقة الابن بأمه وعلاقة الأصحاب ببعضهم مشيرًا أنه تشرف بالعمل مع المخرج إسماعيل فاروق الذى حرص على خروج المسلسل بشكل مميز وكذلك السيناريو الذى كتبه السيناريست أحمد عبد الفتاح بالإضافة إلى النجوم الكبار الذين شاركوا في العمل الذى تصدر كل حلقاته مؤشرات البحث على جوجل، ويعد من أقرب الأعمال إلى قلبه .