شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير: الملك أو الكينج أحب الألقاب لقلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روى الكينج محمد منير، خلال لقائه مع النجمة إسعاد يونس، فى برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة dmc، كواليس مسرحية "الملك هو الملك".

وقال محمد منير:" الملك هو الملك أهم مسرحية في تاريخ مصر ومن تأليف سعد الله ونوس وأشعار أحمد فؤاد نجم وإخراج مراد منير، وكنت لما بسافر سوريا لسعد الستات كانت بتستقبلنى بالزغاريد، ومراد منير مخرج عبقرى، والملك أو الكينج أحب الألقاب لقلبى، وأحمد فؤاد نجم علامة من علامات مصر".

وفى تقرير مصور، خلال الحلقة، قالت النجمة هالة صدقى: "محمد منير عمل أفلام مهمة في تاريخ السينما ويكفى أنه اشتغل مع يوسف شاهين، وأنه يختاره في دور مهم أوى في فيلم "المصير"، و"علّى صوتك" من العلامات المميزة، والحاجات اللى بحبها أوى امبارح كان عمرى عشرين، بحب الألبوم ده جدا، وأكبر ميزة في منير انتماؤه لوطنه الأصلى النوبة ولأهله وهو إنسان طبيعى وبسيط أوى أبسط من البساطة، وأكتر حاجة بكرهها في منير اهتمامه بالناس اللى حوليه وعدم الاهتمام بصحته، والفن والناس أنبوبة أكسجين منير، أنت قامة كبيرة أوى، والمهم أنك تحافظ على صحتك أنت ليك أجيال معجبين بيك".