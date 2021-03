شكرا لقرائتكم خبر عن إليزابيث ليل بطلة فيلم الكوميديا الرومانسية الجديد Mack and Rita والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الاختيار على الممثلة الشابة إليزابيث ليل بطلة "You , Once Upon a Time"، لتقديم دور البطولة أمام الممثلة ديان كيتون في الفيلم الجديد Mack and Rita، الذى تدور أحداثه فى إطار كوميدى رومانسى، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

تدور قصة فيلم Mack وRita حول ماكنزي مارتن - ليل - التي تعبت من القيام بكل الأشياء التي يتعين عليها القيام بها لمواكبة التقدم والمضي قدمًا في الثلاثينيات من عمرها، خاصة أنها كبرت في منزل جرامي مارتن، فـ كانت أمنيتها العميقة هي أن تكون مثل جرامي تمامًا، رائعة في قول "لا"، وخالية من العبء إلى حد كبير بما يعتقده الآخرون عنها، وأثناء تواجدها في حفلة صديقتها المقربة في بالم سبرينجز، تعثرت ماك في حوض للاستحمام لـ تخرج في هيئة امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا، التي تدعى الخالة ريتا.

ولكن تحول ماك لا علاقة له بجسدها الخارجي، وتعلم ماك أن حقيقة الشيخوخة ليست تمامًا كما تخيلتها، حيث يتضح لها أن الشعور بالراحة مع بشرتك ليس أمرًا مفروغًا منه في سن السبعين، أو أي عمر، لأن قبول الذات يأتي من الداخل ومن خلال الحياة الفعلية فقط.

تلعب كيتون دور ريتا، وتلعب Taylour Paige دور كارلا، وهي أفضل صديقة لريتا في دور ريتا الشابة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".