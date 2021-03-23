منة فضالي تكشف عن بوستر فيلمها الجديد "مفلح باشا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة منة فضالي على البوستر الرسمي لفيلم "مفلح باشا" المقرر طرحه في عيد الفطر المبارك بالسينمات.

ونشرت فضالي، البوستر عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قريبا في عيد الفطر المبارك.. نايف الراشد في الفيلم الكوميدي مفلح باشا".

الفيلم بطولة أحمد رزق، منة فضالي، أحمد بوسيف، خالد العجيرب، زينب كرم، خالد أحمد،شجون الماجد، محمد الوادي،أم العنود، أحمد السعدون.

كلمات الأغاني بالفيلم للشيخ دعيج الخليفة الصباح، غناء إسراء الحسيني، مدير التصوير عادل التلمساني، مهندس الصوت سعد خزعل، مساعد مخرج سيف الدين العيساوي، مدير إدارة الانتاج بدر الشمري، تأليف وإخراج نايف الراشد".

جدير بالذكر أن الفنانة منة فضالي تشارك أيضًا في فيلم "آخر نيزك"، والعمل ينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي ويتحدث عن نهاية العالم ويعتمد على الجرافيك والتأثيرات، ويشارك في بطولته الفنانين: محمد عز، حمزة العيلي، أحمد عبدالله محمود، محسن منصور، هاجر الشرنوبي، نرمين شوقي، جاد أبو علي، نجيب بلحسن، إخراج ميدا.