أحمد فهيم يكشف عن شخصيته في "نسل الأغراب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان أحمد فهيم، عن شخصيته التي يظهر من خلالها بمسلسل "نسل الأغراب" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر "فهيم" صورة تجمعه مع المخرج محمد سامي من كواليس التصوير، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق: "نسل الأغراب.. الله المستعان"، وظهر أحمد فهيم، بالجلباب الصعيدي في كواليس تصوير العمل.

مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، دياب، فردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد فهيم، أحمد مالك، أحمد داش، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي.