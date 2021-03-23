راغب علامة عبر تويتر: لبنان ذاهب إلى المجهول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحدث الفنان اللبناني راغب علامة عن الوضع الحالي بلبنان من خلال تغريدة كتبها عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلًا: "لبنان ليس بخير".

وأضاف "علامة" منتقدًا الحكومة اللبنانية: "لا حكومة اليوم كما كان متوقعا، الآن لبنان ذاهب إلى المجهول، قد يكون هناك مفاجآت مؤلمة وتحول خطير! والآتي قد يكون أعظم، يا رب لا تهجر سما لبنان وتتركوا للبوم والغربان".

من ناحية أخرى، طرح الفنان راغب علامة مؤخرًا، أغنية جديدة تحمل اسم "انتوا أملنا"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

أغنية "انتوا أملنا" من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي.