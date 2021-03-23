شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير: بكيت قدام يوسف شاهين علشان يسيبنى أغنى لوحدى "على صوتك بالغنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكينج محمد منير، خلال لقائه مع النجمة إسعاد يونس، فى برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة dmc، قصة عمل أغنية "علّي صوتك بالغنا" من فيلم المصير.

وقال محمد منير: "يوسف شاهين وكمال الطويل كان مش عاجبهم الغنا، وكل ما أغنى أسمع غلط ومقدرش أعترض عليهم ولا أتخانق معاهم، وقلت أضرب شاهين ولا أعمل إيه روحت عيطت وده خبث منى ولؤم، ولما شافوا الدموع نازلة من عينى سابوا لى الاستوديو، خلصت الأغنية فى 5 دقائق، معروف عنى فى وسط الاستوديوهات ومهندسى الصوت إنى أسرع وأشطر مغنى، لأنى بأروح مذاكر."

وأضاف منير: "بحب شخصية مروان اللى قدمتها فى فيلم المصير؛ لأن الشخصية كانت قريبة منى ومن شخصيتى، وكان مع حبيب قلبى الراحل نور الشريف وصديقى محمود حميدة وصفية العمرى ربنا يديها الصحة".