شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسي تعمل فى التجارة خلال أحداث مسلسل "ضد الكسر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة لقاء الخميسي فى مسلسل "ضد الكسر" مع النجمة نيللى كريم والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، دور سيدة متزوجة من لؤى عمران وتعمل فى مجال التجارة وتمتلك مطعما خاصا بها، وتدخل فى العديد من الصراعات والمشاكل.

مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد ويشارك في بطولته نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.

ووضع المخرج أحمد خالد خطة للإنتهاء من تصوير آخر مشاهد المسلسل فى الأسبوع الثانى من شهر رمضان أو الأسبوع الثالث على أقصى تقدير، على أن يسلم حلقات المسلسل أول بأول للجهة المنتجة .

يذكر أن صناع المسلسل طرحوا البرومو قبل أيام وتم الإعلان عن عرضه بشكل حصرى على قناة CBC فى شهر رمضان المقبل، وكشف البرومو عن ملامح القصة وطبيعة الشخصيات التى يقدما الفنانين المشاركين فى البطولة.