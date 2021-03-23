محمد الفلاح - هند صبري تتلقى تهديدات بالقتل والاغتصاب بعد تغريدة لمجرد

الثلاثاء 23 مارس 2021

كشفت الفنانة التونسية هند صبري أنها تلقت تهديدات بالقتل بعد تصريحاتها عن الفنان المغربي سعد لمجرد بعد اتهامه بالاغتصاب.



وقالت صبري في حوار مع برنامج "يوم ليك" على قناة "الحياة" المصرية إنها تلقت تهديدات بالقتل والاغتصاب لابنتيها بعدما كتبت تغريدة في عام 2018 تعليقا على خبر القبض على سعد لمجرد: " كنت من الناس الذين استبعدوا اتهامه الأول، لكن التكرار قتل الشك، هذا الشاب استهتر بنفسه وبجمهوره، ولا يستحق أن يكون نجما أو قدوة لأحد".

وأضافت: "الصوت لما بيبقى وحيد بيدفع الثمن لوحده"، مشيرة إلى أنها لا تعرف سعد لمجرد بشكل شخصي وستقدم اعتذارا له حينما تثبت براءته.

ورفضت هند صبري توجيه رسالة إلى سعد لمجرد، لافتة إلى أنها لم تتحدث منذ الاتهام الأول الذي وجّه إليه، وأن الحس القانوني لديها دفعها للحديث علناً عنه.