شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير: دورى فى "يوم مر ويوم حلو" كان لـ أحمد زكى وفاتن حمامة رفضت أمثله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روى الكينج محمد منير، كواليس وقوفه أمام سيدة الشاشة فاتن حمامة في فيلم "يوم مر و يوم حلو"، وذلك خلال لقائه مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc.

وقال الكينج محمد منير: "دورى في فيلم يوم مر يوم حلو أمام سيدة الشاشة هو فى الحقيقة كان دور أحمد زكى، وفاتن حمامة كانت رافضة أمثل الدور ده؛ لأنه كان دور شرير، ومش هينفع ليا خالص، بحجة أن ملامحى طيبة، فإزاى أعمل دور شرير، وكانت معانا فى الفيلم سيمون وعبلة كامل".

وأضاف محمد منير: عملت فيلم "الطوق والإسورة" مع حبيبتى شريهان ربنا يديها الصحة، وهى من أجمل فتيات مصر، وكل فريق عمل المصير كان رائعا، ويوسف شاهين كان طالب منى أتمرن أنا وخالد النبوى على ركوب الخيل، روحت أول يوم وتانى يوم وبعد كده بطلت أروح؛ لأن عندى فوبيا من الحصان بس رجعت روحت تانى في الآخر عشان الدور".

وفى تقرير مصور، خلال الحلقة، قالت النجمة ليلى علوى: أنا من أشد المعجبين بمحمد منير واتقابلنا في حفلات ومهرجانات وقربنا لبعض أوى في فيلم "المصير" ولقيته حساس جدا وحنين وبيساعد اللى حواليه، وكل المشاهد اللى قدامه حلوة جدا، منير إنسان كريم أوى وكريم في مشاعره، وطول فترة التصوير في انسجام بينا النوبى الأصيل وحبه لمصر وللوطن والنيل وللإنسان قوى جدا، وعمرى ما زهقت أن أسمع منير في كل مراحله، هو كينج بجد والحب ده من عند الله يا منير، ربنا يسعدك ويديك الصحة والعافية، وتعمل الفيلم الاستعراضي اللى أنت عاوزه".