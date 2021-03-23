شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير: يوسف شاهين كتب أغنية "حدوتة مصرية" على قبره وكان بيعتبرنى حنجرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكينج محمد منير، عن أول أعماله السينمائية فيلم "حدوتة مصرية" عام 1982، وكواليس الفيلم مع المخرج الكبير يوسف شاهين والنجمة يسرا، وقال محمد منير، خلال لقائه مع النجمة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة dmc: "أول فيلم عملته عام 1982 كان فيلم "حدوتة مصرية" وكان مع حبيبة عمرى وأختى النجمة يسرا، وكانت نحيفة وأنا نحيف وكان عاملنا مشاكل في التصوير، وعملت أغنية تاريخية "حدوتة مصرية"، ويوسف شاهين عظيم، كتب على قبره كلمات أغنية حدوتة مصرية.

وفى تقرير مصور خلال الحلقة للنجمة الكبيرة يسرا قالت خلاله: "أنا ومنير بنشبه لبعض بنحب صحابنا وجدعان أوى وطيبين وأول مرة نلتقى ببعض عن قرب كان فى "حدوتة مصرية" وهو أول فيلم لمحمد منير، وكان قلقان أوى، وإحنا عشرة عمر من الثمانينات، وممكن ييجى على نفسه عشان صحابه، وكان تعبان جدا لما جه عزانى في أمى، ومش هنسى له الموقف ده أبدا، وفيه مواقف كتير بينا مش هقدر أحكى عنها، ومنير أخ وصديق وعزيز وغالى عليا أوى وسلامة قلبك يا أبو قلب طيب، وبحبك وبحترمك وغالى عليا أوى وعلى كل المصريين، وربنا يحفظك من كل شر ويديك الصحة والعافية".