مسرح الطليعة بالقاهرة يستضيف العرض المسرحي"خارج المجموع"لمدة 3 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أعلن مسرح الطليعة بالقاهرة التابع للبيت الفني للمسرح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك"، استضافته للعرض المسرحي"خارج المجموع"لفرقة مسرح الإسكندرية، اعتبارا من الخميس المقبل ويستمر لمدة 3 أسابيع.

و"خارج المجموع" هو عرض مسرحي تم تقديمه على خشبة مسرح ليسيه الحرية بمدينة الإسكندرية العام الماضي ضمن مبادرة "المؤلف مصري" التي أطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ويتناول العرض ظاهرة باتت من أخطر الظواهر المنتشرة حاليا بشكل مخيف وهى التنمر وتأثيره السلبي على ضحايا.

والعرض من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية،تأليف وإخراج أحمد عبد الجواد، بطولة محمد الكوتي،وإسلام وسوف، وإسلام عوض، وسارة فؤاد، وأحمد عبد الجواد، وديكور رشا غطاس، وتأليف موسيقى محمد شحاتة، وإضاءة إبراهيم الفرن.