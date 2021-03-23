تامر حسني ينفي تعاقده على حفل بالمنيا ويقرر اتخاذ الإجراءات القانونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان تامر حسني، حقيقة تعاقده على إحياء حفل غنائي بمحافظة المنيا خلال الفترة المقبلة.

وكتب "تامر" عبر حسابه على "فيسبوك": "تنبيه هام.. تعلن شركة TH production بأن الشركة غير مسئولة عن أي تعاقدات لأي عملاء يتعاقدون مع شركة غير شركتنا في كل من الحفلات داخل مصر وخارجها والأفراح الداخلية والخارجية والسينما والمسرح والمسلسلات والإعلانات، وأي عمل سيشارك به الفنان تامر حسني ، دون الرجوع رسمياً لشركة TH Production للتأكد من موافقة الشركة والإطلاع على كامل العقود والمواعيد المحددة والأسعار".

وتابع: "سوف تتخذ شركة t h production كافة الإجراءات القانونية لحماية حق الفنان والشركة مع أي جهة أو مؤسسة تتعاقد على أي تعاقد بإسم الفنان دون الرجوع له ولشركته الخاصة ولكم جزيل الشكر".

وأضاف: "تعلن الشركة عن عدم تعاقدها نهائيًا على أي حفلات في الفترة القادمة وأيضًا عدم تعاقدها على حفل داخل محافظة المنيا".

من جانب آخر طرح تامر حسني، مطلع يناير الماضي، فيديو كليب أغنية "خليك فولاذي" من ألبوم يحمل نفس الاسم، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع رامي سمير، ميكس خالد سند، ماستر أمير محروس، ومن إنتاج شركة "روتانا".

كما انتهى من تصوير آخر أفلامه "مش أنا"، الذي من المقرر عرضه في دور العرض قريبًا، الفيلم بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، حلا شيحة، إنتاج حسام حسني، سيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.