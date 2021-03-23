محمد رمضان يُقبل يد ورأس معجبة في الإسكندرية خلال تصوير"موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه وجمهوره مقطع فيديو جمعه بسيدة من معجبيه خلال تصوير مسلسل"موسى" بمحافظة الاسكندرية.

ونشر رمضان، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "إسكندرية دلوقتي أثناء تصوير مسلسل رمضان ٢٠٢١ موسى".

وظهر رمضان بالفيديو وهو يُقبل يد ورأس معجبة بكت عند رؤيته ومصافحته.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، ومن وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار صعيدي.