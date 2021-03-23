كندة حنا جريئة ورانيا منصور بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نورهان

نشرت الفنانة نورهان صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة ناعمة وسط أحضان الطبيعة.

خالد النبوي

شارك الفنان خالد النبوي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "تويتر"، صورة جديدة له ظهر خلالها بإطلالة أنيقة مرتديا ملابس كاجوال.

جيسي عبده

حرصت الفنانة جيسي عبده على مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة هادئة أبرزت جمال ملامحها.

كندة حنا

نشرت الفنانة السورية كندة حنا صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة جريئة عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

رانيا منصور

شاركت الفنانة رانيا منصور متابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة هادئة بدون مكياج.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة.

ليلى زاهر

شاركت الفنانة الشابة ليلى زاهر جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة ناعمة مرتدية فستان يشبه فساتين أميرات ديزني.

كريم محمود عبدالعزيز

نشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز صورة جديدة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها وهو يرتدي نظارة شمسية.

سعد لمجرد

نشر الفنان المغربي سعد لمجرد صورة جديدة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها مرتدية ملابس غريبة.

منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة شتوية معتمدة على مكياج صاخب.