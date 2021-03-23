فيديو| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "اللي مالوش كبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "اللي مالوش كبير"، البرومو الرسمي للعمل، المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل.

ونشر المنتج تامر مرسي، البرومو عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "اللي مالوش كبير.. حصريًا على سي بي سي رمضان 2021 إن شاء الله.. سينرجي، المتحدة".

وظهر في البرومو ياسمين عبد العزيز وهي تقول: "لو عايز تهزق راجل.. هاتله واحدة ست"، وصراعات ياسمين ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز، وخالد الصاوي وأحمد العوضي.

مسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض وغيرهم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.