إصابة الناقد طارق الشناوي بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلن الناقد طارق الشناوي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الشناوي، عبر حسابه على فيسبوك : "إلى الجميع.. زملاء وأصدقاء بدأت رحلتي مع الاحتراز بسبب كوفيد.. أعتذر مسبقا عن كل ما اتفقت عليه، وإن شاء الله نلتقي بعد زوال الجائحة.. دعواتي للجميع بالشفاء العاجل.. ما أروع أن ندعو جميعا بالشفاء العاجل".

جدير بالذكر أن الناقد الفني طارق الشناوي، يحمل في رصيده المئات من المقالات المنشورة في مجال النقد السينمائي، ومن أبرز النقاد الموجودين على الساحة الفنية في الفترة الحالية، وهو نجل شقيق الشاعر مأمون الشناوي، والشاعر كامل الشناوي.